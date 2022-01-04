Призыв министра прозвучал накануне важных встреч на высоком уровне – внеочередном заседании Североатлантического альянса в пятницу, а также на предстоящих в январе встречах министров иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза.

Глава внешнеполитического ведомства Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс дал интервью Латвийскому телевидению, в котором призвал Евросоюз и НАТО активно готовиться к гибридной войне с Россией на территории Украины.

Ситуация вокруг Украины все еще остается в поле зрения политиков и военных аналитиков. Высокий уровень напряженности беспокоит и страны Балтии, находящихся на восточном фланге НАТО.

«Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования, но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии – более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны поработать в этом направлении», - сказал Э. Ринкевичс.

Как сообщал haqqin.az, США и западные страны считают, что Россия готовит еще одно крупномасштабное наступление на Украину. Даже назывались, со ссылкой на некие разведанные, сроки – конец января-начало февраля 2022 года.

Россия, в свою очередь, отрицает обвинения в планировании вторжения своих войск в Украину. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию из-за опасений, что Киев слишком сближается с НАТО.

В Кремле также утверждают, что на своей территории Россия имеет право проводить любые перемещения войск.

На видео-саммите 7 декабря президент США Джо Байден предупредил Путина, что Соединенные Штаты введут беспрецедентные санкции против России в случае нападения на Украину.

Подобную точку зрения разделяют и лидеры Евросоюза, которые в случае такой агрессии также обещают включить механизм самых жестких санкций против России. По некоторым данным, он будет состоять в том числе из финансовых рычагов – например, отказа обменивать евро на рубли, жестких санкций против президента России и его ближайшего окружения, а также возможного отключения России от системы международных платежей SWIFT.

Как известно, 10 января пройдет первый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой с целью снижения напряженности во взаимоотношениях.