Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с лидерами Организации тюркских государств – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – в ходе которых обсуждалась ситуация в Казахстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы турецкого государства.

Эрдоган подчеркнул, что стабильность и безопасность Казахстана важны для всего региона, особенно для соседних государств, и выразил уверенность, что страна преодолеет эту проблему через диалог.