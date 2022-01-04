Попытка захвата аэропорта в Актау
В Актау предотвратили попытку захвата аэропорта, пишет местное издание Lada.kz со ссылкой на свои источники.
Силовые подразделения предотвратили действия без применения силы.
В Актау предотвратили попытку захвата аэропорта, пишет местное издание Lada.kz со ссылкой на свои источники.
Силовые подразделения предотвратили действия без применения силы.
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