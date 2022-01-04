Госдеп призвал к мирному урегулированию ситуации в Казахстане
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике, передает пресс-служба Госдепа.
Глава американской дипломатии заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане и призвал к мирному урегулированию ситуации.
«Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека», - говорится в сообщении Госдепартамента.