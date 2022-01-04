МВД Казахстана: те, кто не сложат оружие, будут уничтожены

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

«В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие - ждет уничтожение», - говорится в сообщении агентства.

В ведомстве также отметили, что в регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, ведется задержание нарушителей правопорядка, а также устанавливаются и задерживаются преступники.

Отметим, что в эти минуты в Алматы проходит контртеррористическая операция по установлению порядка в городе.