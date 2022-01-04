В 2021 году Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило работой 77 640 безработных и ищущих работу. Об этом было отмечено на заседании, посвященном итогам деятельности в сфере занятости за прошедший год и предстоящим задачам.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что повышение возможностей трудоустройства населения занимает важное место в социально-экономической политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, и расширение активных программ занятости является одной из основных целей и в 2022 году.

На заседании было отмечено, что в прошлом году 16 232 человека были привлечены к программе самозанятости и обеспечены активами по выбранным ими бизнес-направлениям. Это в 13,6 раза больше, чем в 2017 году, когда стартовала реализация программы.

Также уже начато обеспечение активами участников проекта “Поддержка занятости в Азербайджане”, реализуемого совместно министерством и Всемирным банком. Этот проект станет важным подспорьем для дальнейшего расширения программы самозанятости, поддержит создание малого бизнеса в форме самозанятости 22 тысяч безработных.

В 2021 году Государственное агентство по занятости включило в программу софинансирования заработной платы 491 человека, на курсы профессиональной подготовки – 988 человек, на профессиональные консультационные услуги – 1 886 человек. 3 734 человека получили страховые выплаты по безработице.