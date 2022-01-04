Талибы призвали стороны в Казахстане к мирному диалогу

«Движение «Талибан» внимательно следит за политическим кризисом в Казахстане и призывает власти страны и протестующих к мирному диалогу». Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

По его словам, Афганистан внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путем диалога и взаимопонимания», - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, представитель талибов заявил, что считает безопасность и политическую стабильность в регионе основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучной жизни людей.