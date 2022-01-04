Была доведена до внимания работа, проводимая в направлении усиления социальной защиты семей наших героев, инвалидов и участников войны, ставших шехидами в боях за защиту территориальной целостности нашей страны. Было отмечено, что указами и распоряжениями, подписанными президентом Ильхамом Алиевым в прошлом месяце, в нашей стране реализован новый пакет социальных реформ, который охватывает 2,1 миллиона человек.

На встрече присутствовали председатель Общественного объединения "Инвалиды, ветераны Карабах ской войны и семьи шехидов" Мехди Мехтиев, председатель Общественного объединения "Ветераны Карабах а" Асаф Алиев, представитель организации и руководитель сайта qazilər.az Рей Керимоглу, председатель Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана" Физули Рзагулиев, заместители министра Анар Алиев и Анар Керимов, представители соответствующих структурных отделов Министерства.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с неправительственными организациями, представляющими инвалидов и участников войны.

В рамках этого пакета реформ по поручению главы государства предусмотрены новые важные программы социальной защиты - единовременная выплата лицам, получившим в 1991-1997 годах статус инвалида Карабахской войны в результате полученных травм, назначение ежемесячной президентской стипендии участникам Отечественной войны после присвоения звания “Ветеран войны”.

Была предоставлена информация о работе, проводимой в настоящее время совместно с соответствующими структурами для реализации этих мер социальной поддержки.

Руководители НПО подчеркнули высокую оценку общественностью новых мер социальной поддержки инвалидов и участников войны. Предлагаемые механизмы выдачи единовременной выплаты, обеспечение прозрачности в документации и другие вопросы были обсуждены с руководителями НПО.