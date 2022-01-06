Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках, расследование также идет об актах терроризма, сообщает «Хабар 24».

«Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма», - говорится в сообщении телеканала.

Также отмечается, что для этого была создана межведомственная следственная оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

«Участникам беспорядков в Казахстане может грозить от 8 лет до пожизненного с лишением гражданства», - сообщает телеканал.