Фархад Мамедов, отдел информации 6 января 2022, 23:54

В Болгарии продолжается скандал вокруг «утечки коммерческой тайны» связанной с договором девятилетней давности о ежегодных поставках в эту страну одного миллиарда кубометров азербайджанского газа. Ранее одна из сторон договора, государственная газоснабжающая компания Bulgargaz, направила письмо руководству болгарских спецслужб с просьбой расследовать причину утечки стратегически важной информации, вызвавшей возмущение азербайджанской стороны и поставившей договор под угрозу расторжения. По данным болгарских СМИ, со ссылкой на источники в компании Bulgargaz, конфиденциальная информация была распространена в социальных сетях «Болгарской газовой ассоциацией», в руководство которой входят люди, имеющие общие интересы с российским гигантом «Газпром».

Как пишет издание Novinite.BG, в ответ на это обвинение в «Болгарской газовой ассоциации» заявили, что руководство Bulgargaz "создало хаос в энергетическом секторе" страны, а также "нанесло удар по имиджу болгарских компаний на международных рынках". Об этом, в частности, заявил в эфире национального радио глава Ассоциации Пламен Павлов. Сообщается, что между Пламеном Павловым и его однофамильцем, главой Bulgargaz Николаем Павловым возник открытый конфликт. Не отрицая тот факт, что ему действительно известно содержание договора между Bulgargaz и Азербайджаном, Пламен Павлов отметил, что текст этого соглашения находится также в распоряжении представителей Румынии, Греции и Европейской комиссии, после чего добавил: “И вообще, в этом договоре нет абсолютно ничего конфиденциального”. По словам Пламена Павлова, Bulgargaz намеренно распространял "ложную информацию" о контракте с Азербайджаном, злоупотребляя обвинениями в огласке коммерческой тайны и выдвигая необоснованные претензии.