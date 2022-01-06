Скандал вокруг азербайджанского газа продолжается горячая тема
В Болгарии продолжается скандал вокруг «утечки коммерческой тайны» связанной с договором девятилетней давности о ежегодных поставках в эту страну одного миллиарда кубометров азербайджанского газа.
Ранее одна из сторон договора, государственная газоснабжающая компания Bulgargaz, направила письмо руководству болгарских спецслужб с просьбой расследовать причину утечки стратегически важной информации, вызвавшей возмущение азербайджанской стороны и поставившей договор под угрозу расторжения.
По данным болгарских СМИ, со ссылкой на источники в компании Bulgargaz, конфиденциальная информация была распространена в социальных сетях «Болгарской газовой ассоциацией», в руководство которой входят люди, имеющие общие интересы с российским гигантом «Газпром».
Как пишет издание Novinite.BG, в ответ на это обвинение в «Болгарской газовой ассоциации» заявили, что руководство Bulgargaz "создало хаос в энергетическом секторе" страны, а также "нанесло удар по имиджу болгарских компаний на международных рынках".
Об этом, в частности, заявил в эфире национального радио глава Ассоциации Пламен Павлов.
Сообщается, что между Пламеном Павловым и его однофамильцем, главой Bulgargaz Николаем Павловым возник открытый конфликт.
Не отрицая тот факт, что ему действительно известно содержание договора между Bulgargaz и Азербайджаном, Пламен Павлов отметил, что текст этого соглашения находится также в распоряжении представителей Румынии, Греции и Европейской комиссии, после чего добавил: “И вообще, в этом договоре нет абсолютно ничего конфиденциального”.
По словам Пламена Павлова, Bulgargaz намеренно распространял "ложную информацию" о контракте с Азербайджаном, злоупотребляя обвинениями в огласке коммерческой тайны и выдвигая необоснованные претензии.
"Bulgargaz не просто искажает пункты своего соглашения с Азербайджаном, компания открыто лжет о содержании этих пунктов”, - заявил в интервью Павлов, отказавшись, правда, аргументировать свои обвинения.
Издание Novinite.BG отмечает, что Пламен Павлов, очевидно, имеет в виду неоднократные заявления компании Bulgargaz о недостаточном уровне национальной инфраструктуры Болгарии, который не позволяет на данный момент получать из Азербайджана обговоренный контрактом объем газа.
При этом, важно учесть, что две комиссии Министерства энергетики Болгарии подтвердили, что получать ежегодно по одному миллиарду кубометров азербайджанского газа страна сможет только после запуска в эксплуатацию газопровода между Грецией и Болгарией, строительство которого, по утверждению министра энергетики Болгарии Александра Николова, будет ускорено и завершено к июлю нынешнего года.
В интервью национальному телевидению Александр Николов добавил также, что за замедлением строительства газопровода из Греции в Болгарию стоят "экономические интересы".
Как известно, проект газопровода IGB из Греции в Болгарию реализуется компанией ICQB AD, зарегистрированной в Болгарии в 2011 году. Акционерами этой компании являются компании BEX EAD и IGI Poseidon, с долевым участием по 50 процентов каждая.