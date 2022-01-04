Протестующие в Казахстане подняли плакат: «Мы - простые граждане, мы - не террористы» фото
Накануне многие протестующие в Казахстане активисты в ответ на пропаганду в российских и казахстанских СМИ, вышли к правительственным войскам и российской армии с миролюбивыми лозунгами. На одном из транспарантов, с которым вышли в центр Алматы протестующие указано: «Мы - простые граждане, мы - не террористы».
На центральной площади города протестующие вывесили плакат с надписью: «Миротворцы с оружием – не миротворцы», протестуя против ввода миротворческого Контингента ОДКБ.