Аэропорт Бишкека: Назарбаев у нас не приземлялся
«Аэропорт «Манас» не располагает информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в воздушной гавани Бишкека». Об этом заявила справочная международного аэропорта столицы Киргизии, передает «РИА Новости».
Ранее некоторые СМИ утверждали, что в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке приземлились два частных самолета, принадлежащих семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй - из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.
«Мы не располагаем подобной информацией», - сообщили в аэропорту.