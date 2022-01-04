«За последние 24 часа в мире зарегистрировано более 2,6 млн заразившихся коронавирусом, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии». Об этом говорится в опубликованном сообщении Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ поступили сведения о 296 496 809 инфицированных и 5 462 631 умершем. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 618 130, летальных исходов - на 8 168.

Предыдущий антирекорд был установлен 5 января нынешнего года: в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 2 294 039 заразившихся.