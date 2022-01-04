Абдоллахиан: если Запад захочет, мы можем достичь хорошего соглашения

«Если у Запада есть воля и желание, мы можем достичь хорошего соглашения на переговорах в Вене. Иран хочет отмену санкций, введенных Дональдом Трампом, особенно тех, которые противоречат ядерному соглашению». Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, Тегерану также нужны гарантии о том, что Запад, в том числе и США, не вернут санкции спустя некоторое время после их возможной отмены.

«Идет неформальный обмен сообщениями с американцами для облегчения процесса переговоров. Мы получаем хорошие сигналы от делегации США в Вене и готовы предпринять серьезные действия», - сказал глава МИД Ирана.