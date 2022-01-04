Иран готов нормализовать отношения с Саудовской Аравией

«В диалоге с саудовской стороной наблюдается положительная динамика. Обе стороны готовы возобновить отношения». Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Министр иностранных дел отметил, что в ближайшее время Иран вернется в Организацию исламского сотрудничества в Джидде, что станет хорошим событием.

«Саудовская сторона намерена обсудить региональные вопросы, но переговоры должны быть сосредоточены на двусторонних отношениях. Однако мы, конечно же, осознаем важность региональных переговоров с Саудовской Аравией, Египтом и Турцией», - добавил глава внешнеполитического ведомства Ирана.