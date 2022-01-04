«В настоящее время задержано более 3 тысяч человек, ликвидировано 26, еще 18 ранены», - приводит Интерфакс сообщение МВД страны.

Правоохранительные органы Казахстана ликвидировали 26 человек в ходе спецопераций на массовых беспорядках, еще 18 ранены, сообщила пресс-служба МВД республики. Всего задержано более 3 тыс. протестующих.

В Нацгвардии заявили, что участники беспорядков применяют гладкоствольные ружья, зажигательные смеси, «коктейли Молотова», трубы, арматуру, передает Sputnik Казахстан.

Все здания городских и районных акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация), отделения полиции по стране взяты под контроль.

«Хабар 24» подтвердил ранее озвученные данные МВД о том, что в ходе беспорядков погибли 18 силовиков. Еще 748 полицейских и сотрудников Нацгвардии пострадали.

Телеканал также сообщил об обстановке в Алматы. По словам ведущей телеканала, перестрелки в Алматы продолжались всю ночь, отдельные выстрелы можно было слышать и утром. «На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала «Мир», есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», - добавила она.

Накануне Генпрокуратура Казахстана сообщила о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках, а также о совершении актов терроризма. Виновным грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного с лишением гражданства.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории страны действует чрезвычайное положение.