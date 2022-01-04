Kontakt в очередной раз удостоен награды «Партнер года с наибольшим оборотом»

Одна из лидирующих розничных сетей – Kontakt – в 2021 году стала крупнейшим партнером Kapital Bank по оборотам в рассрочках с BirKart. Сеть второй год подряд получает эту награду. На церемонии награждения, посвященной итогам года, Kontakt был удостоен высоких оценок в 4 номинациях BirKart.

Kontakt всегда создает особые условия для пользователей BirKart. В рамках новогодней кампании до 16 января в сети действуют скидки до 50% при наличной оплате, а владельцы BirKart могут разделить цену со скидкой на равные 24 месяца. Вдобавок могут поучаствовать в кампании «Шеш-Гоша» и вернуть 100% стоимости продукции.

В настоящее время сеть насчитывает 34 магазина по всей стране, 1 магазин в Грузии и интернет-магазин kontakt.az. Подробную информацию о продукции и услугах вы можете найти на сайте kontakt.az, колл-центре *6060 или на страницах сети в различных социальных сетях.

Вы также можете найти ближайший магазин Kontakt Home здесь.