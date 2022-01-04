Пожар в бакинской школе новость дополнена
В здании средней школы №84 в поселке Амирджан Сураханского района Баку произошел пожар, сообщает МЧС Азербайджана.
На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.
Пожар потушен, пострадавших нет, отмечается в сообщении министерства.
В Управлении образования города Баку haqqin.az сказали, что пожар произошел на втором этаже учебного заведения. Учителя и ученики школы были эвакуированы. Пожар был быстро потушен подразделениями пожарной охраны государственной противопожарной службы. Пострадавших нет. Занятия в школе сегодня продолжатся в дистанционном формате.