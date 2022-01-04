Ситуация в Казахстане: введен «красный» уровень террористической опасности

Критический, «красный» уровень террористической опасности объявлен в Казахстане, где со 2 января проходят массовые протесты. Теперь правоохранители могут проводить личный досмотр, проникать в любые помещения и ограничивать движение транспорта. Кроме того, на территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов, сообщает пресс-служба МВД страны.

«6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Е. Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем штаба по согласованию с президентом РК на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», - приводит агентство «Казинформ» сообщение Комитета национальной безопасности.

Все акиматы (администрации регионов) взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлены 70 круглосуточных блокпостов.