Токаев заявил о восстановлении порядка по всему Казахстану

По всей территории Казахстана по большей части восстановлен конституционный порядок, однако борьба с «боевиками» продолжается, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания контртеррористического штаба.

«Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию», — цитирует РБК главу Казахстана.

По словам Токаева, «террористы» все еще применяют оружие и наносят ущерб имуществу жителей Казахстана, а потому бороться с ними следует до конца. Главы силовых структур доложили президенту о прибытии в республику подразделений миротворческих сил ОДКБ, которые окажут содействие в урегулировании ситуации, отметила пресс-служба главы Казахстана.

В Казахстане протесты начались 2 января, они были вызваны повышением стоимости сжиженного газа в два раза. Спустя несколько дней демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией, протестующие требовали, в частности, возвращения к конституции 1993 года. Демонстранты захватили ряд административных зданий в городах Казахстана, аэропорт в Алматы и президентскую резиденцию.