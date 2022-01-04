Телевизор на открытом воздухе? Samsung The Terrace!

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В последнее время мы все чаще находимся дома, выполняя рабочие задачи и занимаясь бытовыми делами, но это не должно становиться причиной отказа от отдыха на свежем воздухе. Именно поэтому пользователи обустраивают новые пространства, объединяющие комфорт домашней жизни с атмосферой природы. Таким образом мы не только следим за здоровьем физическим, но также заботимся о здоровье духовном, позволяя себе отдых от беготни и рутины ежедневной жизни.

Чтобы скрасить ваш отдых, Samsung Electronics представила уличный телевизор The Terrace, созданный для использования вне помещений. Этот уникальный продукт оснащен защитой от воды и пыли. Корпус девайса имеет защиту от воды по стандарту IP55, которая подтверждена Международной электротехнической комиссией. Также телевизор обладает ярким экраном, который обеспечивает отличные впечатления от просмотра. Пиковая яркость Terrace превышает 4000 нит, а средняя яркость составляет 2000 нит, поэтому видео можно с комфортом смотреть даже в середине дня. Кроме того, The Terrace обеспечивает хороший обзор благодаря антибликовой технологии, которая уменьшает отражение света от поверхности экрана, а также интеллектуальной оптимизации качества изображения, которая автоматически регулирует яркость в зависимости от изменения условий освещения. Таким образом, The Terrace не даст скучать гостям, пока вы готовите мангал для шашлыка, ведь экран устройства обеспечивает высокую яркость изображения и резкую контрастность темных сцен, что позволяет ясно различать каждый кадр фильма даже под прямыми солнечными лучами.

А благодаря используемой в The Terrace операционной системе Tizen для просмотра контента не требуется подключение отдельной телевизионной приставки – все доступно за счет встроенной функциональности. Просто соберитесь с друзьями на открытом воздухе поиграть в ваши любимые игры. Или устройте шумную вечеринку, с богатым и насыщенным звуком звуковой панели The Terrace Soundbar. Благодаря звуковой мощности 210 Вт, глубоким басам от встроенного низкочастотного динамика и потрясающему звучанию высокочастотного, качество звука на улице не уступает доступному в помещении. А самое главное, все, что нужно сделать, чтобы начать воспроизведение музыки через саундбар, – прикоснуться к нему смартфоном, и с мобильного устройства можно сразу же запустить выбранный трек.