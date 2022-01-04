Sputnik Казахстан также сообщает, что "вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область", - говорится в сообщении агентства. Согласно данным агентства, в Алматинской области нарастает стрельба.

По словам Конашенкова, в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - сказал он.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.

Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

* * * 11:39

В Алматы горит здание филиала телерадиокомпании "Мир", сообщил телеканал "Мир-24".

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Стрельба не стихает в районе площади Республики в Алматы, есть погибшие. Об этом сообщает ТАСС.

На улицах видны погибшие, которые лежат прямо на дороге. Расстреляны несколько машин, как минимум в двух из них тела людей.