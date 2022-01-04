Российские миротворцы берут под контроль Алматы видео; обновлено 11:52
Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.
Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, заявил Конашенков.
"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - сказал он.
По словам Конашенкова, в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.
Sputnik Казахстан также сообщает, что "вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алматинскую область", - говорится в сообщении агентства. Согласно данным агентства, в Алматинской области нарастает стрельба.
* * * 11:39
В Алматы горит здание филиала телерадиокомпании "Мир", сообщил телеканал "Мир-24".
* * *
Стрельба не стихает в районе площади Республики в Алматы, есть погибшие. Об этом сообщает ТАСС.
На улицах видны погибшие, которые лежат прямо на дороге. Расстреляны несколько машин, как минимум в двух из них тела людей.
Центр событий в утренние часы - площадь Республики. В других местах города относительно спокойно: выстрелы раздаются изредка.
Многие зачинщики беспорядков передвигаются по Алматы на автомобилях без номеров. Ранее об этом сообщили в комендатуре мегаполиса. Там указали на то, что горожане обязаны иметь при себе документы. К автовладельцам и автотранспорту без госномеров применят самые жесткие санкции режима ЧП.