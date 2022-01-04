Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева состоялось заседание по уголовному делу бывшего генпрокурора и экс-посла Эльдара Гасанова.

Как сообщил корреспондент haqqin.az, на заседании выступил гособвинитель Анар Насибов. В своем выступлении прокурор указал, что обвинения, предъявленные Гасанову по статьям УК Азербайджана 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, совершенная в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (неиспользование средств государственного бюджета по назначению), а также по статье 313 (должностное мошенничество) были доказаны в ходе судебного расследования.

Гособвинитель, основываясь на собранных доказательствах и показаниях свидетелей, потребовал признать Эльдара Гасанова виновным по указанным статьям и приговорить его к 11 годам лишения свободы.

В своем выступлении прокурор отметил, что принадлежащие Эльдару Гасанову дом и земельный участок в поселке Нардаран Сабунчинского района, квартира в Насиминском районе, магазин в Наримановском районе, земельный участок в поселке Новханы Апшеронского района, частный жилой дом в Хатаинском районе, а также квартира в Черногории следует конфисковать.

Представитель Министерства иностранных дел, признанного потерпевшим по уголовному делу, выступил в суде и потребовал выплаты 18 миллионов 500 тысяч манатов. Представитель Министерства финансов (второй потерпевший) также попросил полностью возместить ущерб.

Экс-посол в своих показаниях во время судебного расследования заявил, что не признает себя виновным

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что бывший генеральный прокурор, экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого.