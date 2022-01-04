Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, местный житель Эльвин Гулиев, находясь за рулем собственного автомобиля Nissan, превышал установленную в городе скорость, грубо нарушал правила дорожного движения, демонстративно игнорируя общественный порядок, чем вызвал обоснованное недовольство граждан.

Водитель, не подчинившийся приказу сотрудников ДПС остановиться, как выяснилось при его задержании, находился в состоянии наркотического опьянения.

На нарушителя был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках АР и направлен на рассмотрение в суд.

По решению суда Э.Гулиев был лишен водительских прав сроком на 1 год и подвергнут административному аресту на 15 суток.