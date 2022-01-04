Патриарх Кирилл: Казахстан - территория исторической Руси

После ночной литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитвы о воцарении мира на земле Казахстана. Его слова приведены на сайте Московского патриархата.

«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события. Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир», - заявил патриарх Кирилл.

Глава Русской церкви верит, что по милости божией так и произойдет. Однако, считает он, люди должны со своей стороны прикладывать усилия, чтобы быть достойными этого благоволения.