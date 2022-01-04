В Иране заявили, что за последние 40 лет ситуация в стране не была такой плохой, как сейчас

Тавекколи считает, что власти не должны обманывать себя: «За прошедшие 40 лет доверие народа к нашему правительству никогда не было таким низким, как сейчас».

«Число голодающих и бедствующих в Иране заметно возросло. Число людей, живущих за чертой бедности, составляет 60% населения страны». Об этом заявил член Консультативного совета Ирана Ахмед Тавекколи, пишет donya-e-eqtesad.com.

Он добавил, что Меджлис исламского совета объявил, что 60 миллионов человек нуждаются в помощи: «А это 72% населения страны. То есть мы принимаем, что 72% населения Ирана нуждаются в помощи».

Тавекколи уверен, что за последние 40 лет ситуация в стране не была такой плохой, как сейчас.