Схожее и то, что в обеих странах — глубочайший раскол и общества, и политических элит. В Казахстане свергают с постаментов статуи Нурсултана Назарбаева, еще недавно Елбасы - Отца нации, одного из самых авторитетных руководителей постсоветских республик. В Соединенных Штатах от Байдена отвернулась огромная часть его бывших сторонников, как левых, так и центристов. «Он страшно неэффективен, он глубоко непопулярен. He,s old as shit» (переводить это не стану), - говорит о нем один из лидеров левой организации No Excuses Pac Корбин Трент и его цитирует влиятельное издание Politico. Известный ультраконсервативный сенатор из Техаса Тед Крус предсказывает, что если на промежуточных выборах 2022 года палата представителей Конгресса перейдет в руки республиканцев (а это, по всем прогнозам, практически гарантировано), то победители начнут процесс импичмента против действующего президента Джо Байдена.

А ведь еще год назад после атаки оголтелых сторонников Трампа на Конгресс палата представителей проголосовала за импичмент ему, Дональду, за то, что он фактически направил толпу на штурм цитадели американской демократии. Сейчас же Трампу удалось подмять под себя почти всю Республиканскую партию на базе своих ложных утверждений о том, что выборы были у него украдены. 163 республиканца категории VIP, которые поддержали ложь своего кумира о том, что именно он, а не Байден победил на выборах, будут участвовать в этом году в выборах на федеральном и местном уровне. Это даст им право контроля над организацией и подсчетом голосов в следующей президентской кампании. Из них – 69 кандидатов в губернаторы в 30 штатах, 55 кандидатов в американский сенат, 13 претендентов на посты генеральных прокуроров и 18 - на посты генеральных секретарей штатов.

Вот такими результатами отметила Америка годовщину трагических событий 6 января — Jan 6, как ее называют в СМИ.

«Как та атака изменила Конгресс?» - спрашивает Washington Post. И отвечает: «Там господствует страх, гнев и неверие в будущее».

Сейчас на подходе к зданию Конгресса пять металлических арок — детекторов оружия. Я вспоминаю былые годы, в начале столетия, когда в колыбель американской демократии можно было вступить человеку даже без удостоверения журналиста, когда там можно было хоть целый день гулять по коридорам, встречая известных американских депутатов и сенаторов.