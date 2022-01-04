Евгений Бай, автор haqqin.az 12:33

Может быть, это сравнение кому-то покажется притянутым за уши, но мне, когда я смотрел кадры казахстанского бунта, бессмысленного и беспощадного, вспоминалась атака на Капитолий сторонниками Трампа. Две совершенно не похожие друг на друга страны, но та же безумная озверелость, жажда крови, тот же голос стаи, готовой на всё.

Схожее и то, что в обеих странах — глубочайший раскол и общества, и политических элит. В Казахстане свергают с постаментов статуи Нурсултана Назарбаева, еще недавно Елбасы - Отца нации, одного из самых авторитетных руководителей постсоветских республик. В Соединенных Штатах от Байдена отвернулась огромная часть его бывших сторонников, как левых, так и центристов. «Он страшно неэффективен, он глубоко непопулярен. He,s old as shit» (переводить это не стану), - говорит о нем один из лидеров левой организации No Excuses Pac Корбин Трент и его цитирует влиятельное издание Politico. Известный ультраконсервативный сенатор из Техаса Тед Крус предсказывает, что если на промежуточных выборах 2022 года палата представителей Конгресса перейдет в руки республиканцев (а это, по всем прогнозам, практически гарантировано), то победители начнут процесс импичмента против действующего президента Джо Байдена. А ведь еще год назад после атаки оголтелых сторонников Трампа на Конгресс палата представителей проголосовала за импичмент ему, Дональду, за то, что он фактически направил толпу на штурм цитадели американской демократии. Сейчас же Трампу удалось подмять под себя почти всю Республиканскую партию на базе своих ложных утверждений о том, что выборы были у него украдены. 163 республиканца категории VIP, которые поддержали ложь своего кумира о том, что именно он, а не Байден победил на выборах, будут участвовать в этом году в выборах на федеральном и местном уровне. Это даст им право контроля над организацией и подсчетом голосов в следующей президентской кампании. Из них – 69 кандидатов в губернаторы в 30 штатах, 55 кандидатов в американский сенат, 13 претендентов на посты генеральных прокуроров и 18 - на посты генеральных секретарей штатов. Вот такими результатами отметила Америка годовщину трагических событий 6 января — Jan 6, как ее называют в СМИ. «Как та атака изменила Конгресс?» - спрашивает Washington Post. И отвечает: «Там господствует страх, гнев и неверие в будущее». Сейчас на подходе к зданию Конгресса пять металлических арок — детекторов оружия. Я вспоминаю былые годы, в начале столетия, когда в колыбель американской демократии можно было вступить человеку даже без удостоверения журналиста, когда там можно было хоть целый день гулять по коридорам, встречая известных американских депутатов и сенаторов.

В 2017 года американские слуги закона получили около 4 тысяч угроз расправы. В 2020 году это число возросло до 8600, а в году прошлом - до 9600. Интервью столичного издания с 20 законодателями показало, что почти все они боятся, и не без оснований, новых нападений на Конгресс. Вот это и есть одно из многочисленных последствий раскола политической элиты. Они одинаковы что для США, что для Казахстана. В середине прошлого года в Конгрессе был создан комитет по расследованию атаки на него. За шесть месяцев ему удалось установить источники финансирования нападавших, очертить масштабную дезинформацию в социальных сетях и СМИ, констатировать резкий рост экстремистских действий. В частности, было выявлено, что в течение нескольких недель юристы Трампа собирались в отеле Willard, что в нескольких кварталах от Белого дома, и обговаривали возможности оспорить итоги выборов с помощью мобилизации сторонников побежденного президента. Член палаты представителей демократ Джеми Раскин назвал это «политическим заговором». Однако действия конгрессменов-демократов, расследующих Jan 6, блокируются республиканцами. У тех своя интерпретация события, в которой фокус делается исключительно на недоставках в системе обеспечения безопасности Капитолия. Наконец, ключевые члены команды Трампа, такие как глава его администрации Марк Медоуз, категорически отказываются выступить с показаниями в Конгрессе. Другого бывшего советника Трампа, Стива Бэннона, за отказ выступить на слушаниях палата представителей даже постановила привлечь к ответственности.

Сам Трамп намеревался 6 января провести пресс-конференцию в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, на которой, как ожидалось, он бы повторил свою мантру о том, что выборы у него украли. В последний момент он эту пресс-конференцию отменил, но выступит на ралли 15 января в штате Аризона, где ожидается участие беспрецедентного числа его сторонников, и там он, безусловно, повторит свои «аргументы». Члены комиссии по расследованию Jan 6 считают своими главными целями подготовку подробного письменного доклада и проведение масштабных публичных слушаний. Вот если бы только это могло успокоить страсти в стране. Как говорится в докладе Atlantic Council, «после некоторого снижения экстремистской деятельности в начале 2021 года экстремистские группы перегруппировались, приняли на вооружение новую стратегию и тактику, разработали новую инфраструктуру и новые виды своих месседжей». Авторы доклада «После восстания» считают, что эти группы стали еще более динамичными и опасными. Сейчас во многих странах обсуждают американский фильм «Не смотрите наверх» о том, что к Земле приближается огромная комета, которая покончит с жизнью на нашей планете. Но страшные предупреждения ученых политиками игнорируются, а в ток-шоу приоритет отдается не этим новостям о комете, а о ссоре и последующем примирение популярного рэпера и его невесты. В результате катастрофа произошла.