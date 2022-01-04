Казахстан закрыл пять из семи пунктов пропуска на границе с Киргизией

Власти Казахстана закрыли в пятницу еще три расположенных на границе с Киргизией пункта пропуска. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, пишет ТАСС.

"С 7 января 2022 года в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кордай-автодорожный", "Карасу-автодорожный" и "Кеген-автодорожный", - говорится в сообщении. В пятницу утром казахстанские власти по этой же причине закрыли еще два КПП на границе с Киргизией. В настоящее время работают лишь два из семи пунктов пропуска на границе двух государств.