О погоде на завтра: дожди, туман и ветер
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, в некоторых местах вечером, вероятно, пройдут дожди.
Ночью и утром ожидается туман. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 5-7°, днем - 9-11° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 763 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 55-65%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Но вечером в некоторых восточных районах ожидаются осадки. В некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем - 5-10° тепла.