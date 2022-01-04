О погоде на завтра: дожди, туман и ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в некоторых местах вечером, вероятно, пройдут дожди.

Ночью и утром ожидается туман. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.