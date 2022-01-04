Через Нахчыван в Германию пытались перевезти крупную партию наркотиков

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, грузовой автомобиль марки DAF с госномерами 63AA657/63aa658, следовавший в Турцию, а оттуда в Германию, был подвергнут таможенному досмотру на таможенно-пропускном пункте «Шахтахты» в Нахчыванской Автономной Республике.

Было заявлено, что грузовик перевозит партию груза из ковров и мебели. Однако при досмотре этой мебели обнаружено 26 свертков, в которых находилось 47,3 кг опиума.

Возбуждено уголовное дело по статье 206.2 УК Азербайджана.