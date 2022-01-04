Токаев благодарит и Эрдогана с Мирзиёевым
В обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность председателю КНР, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки.
«Высказываю также благодарность председателю КНР, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки», - заявил президент Казахстана.
Кроме того, глава казахстанского государства отметил, что «трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека. Демократия – это не вседозволенность и тем более не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным действиям. В своем выступлении по случаю 30-летия независимости я сказал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны. И не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств».