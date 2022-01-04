Токаев задался вопросом: «Почему наше государство «проспало» подпольную работу?!»

«Предстоит «разбор полетов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией», - заявил в своем обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура», - заявил президент Казахстана.