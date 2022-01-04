Встречайте Galaxy S21 FE - флагманский смартфон, созданный для самых преданных поклонников

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4 января 2022 года компания Samsung Electronics Co., Ltd. Представила новинку в серии Galaxy S21 - S21 FE . Это смартфон, который предоставляет избранные премиальные функции Galaxy S21 в хорошо продуманном дизайне. Он оснащен всеми любимыми качествами серии Galaxy S21 - привлекательным дизайном, высокой производительностью, камерой профессионального уровня и безупречным подключением к экосистеме Samsung. «Мы в Samsung сосредоточены на том, чтобы предложить новейшие мобильные инновации еще большему количеству людей», - сказал TM Roh президент и руководитель подразделения MX (Mobile eXperience) Samsung Electronics. - Мы получили невероятный отклик от линейки Galaxy S20 FE и Galaxy S21. Поэтому мы применили тот же подход при создании S21 FE, снабдив его функциями премиум-класса, которые больше всего важны для наших преданных поклонников, потому что прежде всего мы сосредоточены на создании смартфона, отвечающего их потребностям».

Больше способов самовыражения S21 FE продолжает наследие Galaxy S21, дополняя его превосходным фирменным дизайном. Все начинается с культовой, полюбившейся фанатам рамки Contour-Cut, которая легко интегрируется с корпусом камеры S21 FE, создавая стильный образ. Samsung предлагает потребителям еще больше возможностей для самовыражения с помощью четырех новых матовых цветовых решений - оливкового, лавандового, белого или графитового. S21 FE оснащен гладким и тонким корпусом толщиной всего 7,9 мм, поэтому он легко помещается в карман.

Мощность - когда она нужна больше всего Пользователи Samsung утверждают, что мощность и дисплей критически важны при выборе смартфона. Вот почему S21 FE оснащен новейшим сверхбыстрым 5-нм 64-разрядным Octa-Core процессором. Преданные геймеры и стримеры будут поражены сверхчеткой, высококачественной графикой и качеством изображения S21 FE , а новая скорость отклика в 240 Гц обеспечит молниеносную реакцию. Любой игровой контент будет выглядеть невероятно плавным благодаря частоте обновления 120 Гц на 6,4” FHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплее. Все это подкреплено мощной начинкой, так как флагман оснащен 8ГБ RAM и внутренней памятью на 128/256ГБ. Аккумуляторы с длительным сроком службы также являются главным приоритетом для занятых и путешествующих пользователей, поэтому S21 FE оснащен аккумулятором на 4500 мАч, для работы на весь день. Мощный аккумулятор S21 FE усилен функцией сверхбыстрой зарядки мощностью 25 Вт. Лучшие камеры для настоящих фанатов Galaxy Galaxy S21 славится лучшей камерой в отрасли, а S21 FE оснащен той же профессиональной настройкой, которая используется для съемки самых ярких фотографий в мире. Любители фотографии и профессионалы теперь без труда смогут редактировать и публиковать любой контент. Обновление также включает в себя и улучшенный режим ночной съемки. Флагман получил три основные камеры: 12МП сверхширокоугольную, 12 МП - Dual Pixel широкоугольную и 8 МП телеобъектив с 30 кратным Space Zoom-ом. Дополнительно S21 FE оснащен 32-мегапиксельной передней камерой, работающей на базе искусственного интеллекта.