Жириновский: «США хотели превратить Казахстан в Армению»

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что одним из факторов, спровоцировавших начало протестов в Казахстане, стало внешнее влияние.

«Внешнее влияние. Во-первых, со стороны окружающих мусульманских стран <…> Во-вторых, американцам было бы выгодно выбить одного из союзников России в Средней Азии и помочь установиться там, по крайней мере, нейтральному режиму, как в Армении или Молдавии, и они закрыли бы регион от России. Осталось бы только сменить режим в Узбекистане, чтобы окончательно ослабить влияние России», – следует из сообщения Жириновского, опубликованного в его Telegram-канале.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области, являющейся нефтедобывающим регионом страны. Жители выступили против двукратного увеличения стоимости на сжиженный газ. Волнения начались и в других городах. Так, в Алматы 4 и 5 января были столкновения с силовиками, и правоохранители применили в отношении протестующих газ и светошумовые гранаты.