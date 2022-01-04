Москва дала гарантии Назарбаеву… «А Токаев будет другом России»
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует гарантии безопасности Нурсултану Назарбаеву.
«С ним ничего не будет, поскольку Москва гарантирует его полную безопасность. Он получит то, что получили Горбачев и Ельцин после ухода в отставку: безопасность и пользование пакетом льгот», - сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Жириновский также заявил, что новый президент Казахстана - Токаев будет другом России.
«Это продолжение ГКЧП, которое растянули на 30 лет. Это не реванш», - сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он обратил внимание на то, что практически везде власть, которая пришла после ГКЧП - ушла.
«И так по всему периметру, а Рахмон вообще друг России, а глава Туркмении вообще друг России и новый Токаев будет другом России», - заявил парламентарий.