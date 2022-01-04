Москва дала гарантии Назарбаеву… «А Токаев будет другом России»

«С ним ничего не будет, поскольку Москва гарантирует его полную безопасность. Он получит то, что получили Горбачев и Ельцин после ухода в отставку: безопасность и пользование пакетом льгот», - сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Жириновский также заявил, что новый президент Казахстана - Токаев будет другом России.

«Это продолжение ГКЧП, которое растянули на 30 лет. Это не реванш», - сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он обратил внимание на то, что практически везде власть, которая пришла после ГКЧП - ушла.

«И так по всему периметру, а Рахмон вообще друг России, а глава Туркмении вообще друг России и новый Токаев будет другом России», - заявил парламентарий.