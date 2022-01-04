Рубен Вардазарян обратился к «цивилизованным» армянам: «Смотрите, что делает Алиев. Ремонтирует Казанчецоц»

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Армянский активист Рубен Вардазарян опубликовал статус в Facebook под заголовком «Неужели наши применили водородную бомбу в Агдаме и Зангилане?», в котором дает оценку вандализму армян на находившихся около 30 лет под их оккупацией азербайджанских землях, сравнивая ее с «монголо-татарским нашествием». Вардазарян, обращаясь к своим читателям, говорит, что они «слышали исторический термин МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ... о том, как 1000 лет назад монголо-татары захватывали населенные пункты противника, затем грабили, не оставляя камня на камне, сравнивая их с землей... Вы слышали и о том, что АРМЯНЕ... единственный ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ, ЕВРОПЕЙСКИЙ, ГУМАННЫЙ народ... Не ошибусь, если скажу, что через несколько недель после рождения, в прямом смысле слова, в нас впрыскивают этот тезис — глубоко, в самый спинной мозг... Теперь вопрос... ПОЧЕМУ уже 30 лет нет Агдама? Нет, на планете Земля города Агдам не существует. Почему?.. Когда я впервые увидел то, что осталось от Агдама, а потом и от Зангелана, Джабраила и других больших и маленьких азербайджанских сел... спросил сам себя: что это за сражения происходили на этих территориях, что даже одного целого дома не осталось, одной двери и окна? Неужели в направлении Агдама и Зангелана наши применили водородную бомбу?», - цитирует армянский сайт epress.am статус Вардазаряна.

Армянский активист пишет, что «большая часть народа, пугающая детей монголо-татарами, спустя лишь 1000 лет после монголо-татар официально и без какого-либо государственного запрета занималась ГРАБЕЖОМ имущества покинувших свои дома азербайджанцев» Обращаясь к военно-политической власти послевоенного периода в Армении, Вардазарян вопрошает: «Как можно было допустить, чтобы в Агдаме не осталось стоять ни одной стены, для вида не осталось одного дома с крышей, допустить, чтобы они содержали свиней в мусульманских святых местах, чтобы раскапывали могилы азербайджанцев и снимали с трупов золотые зубы… КАААК?.. И это повсеместно. Уважаемый читатель, прошу зайти на Ютюб и посмотреть на бледные лица иностранных журналистов, которым сегодня во всех этих населенных пунктах азербайджанцы показывают руины. У журналистов нет слов, они в оторопи... Что и кому сделали эти города, эти памятники, эти святые места и обычные здания, что вы уничтожили или позволили их уничтожить ДО ОСНОВАНИЯ? И вы еще говорите о монголо-татарах? Что мы теперь ответим миру? Что мы скажем? Торнадо унес 1/4 Азарбайджана? И как? Кто поверит в подлинность миролюбивой и чисто освободительной борьбы карабахцев, видя, что сделали карабахцы с перешедшими им азербайджанскими гражданскими объектами?» «А теперь идите и смотрите, что делает Алиев. Ремонтирует Казанчецоц... Вы скажете: делает это напоказ бла-бла-бла… Так и вы бы ремонтировали показательно. Или точнее, просто не разрушали бы, оставили как есть. И показательно бы было, и самое главное — по-человечески, гуманно… ЦИВИЛИЗОВАННО». Обращаясь к своим подписчикам в фейсбук, Вардазарян призывает из признать, что «цивилизованная нация, денно и нощно жалующаяся на варваров, не разносит-грабит беззащитные города и села в ХХI веке. Пойдите и посмотрите, в каком состоянии Агдам: азербайджанцы каждый день показывают в прямом эфире. А если не верите азербайджанцам, у вас точно найдутся отслужившие там знакомые или родственники. Спросите их... По-вашему, уничтожение и расхищение населенных пунктов противника можно оправдать тем, что, мол, знаете ли, была нехватка стройматериалов?.. В этих семи превратившихся в Чернобыль районах не осталось ни одного здания. Понимаете? Остались две разграбленные мечети, и то там держали свиней и скот».