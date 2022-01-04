Лукашенко: Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать

"Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих-миротворцев. Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы – люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им", - сказал Лукашенко.

Поводом для подобного комментария главы белорусского государства стали сообщения в некоторых СМИ, которые выдвигали предположения, что миссия белорусских военнослужащих в Казахстане носит военный характер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Казахстан является не только стратегическим, но и экономическим партнером Беларуси, всесторонняя поддержка которого не подлежит обсуждению: "Я хочу, чтобы вы имели в виду, что Казахстан – это наша экономика. Мы больше чем на $1 млрд торгуем с Казахстаном, мы туда продаем огромное количество товаров. И если мы не будем вместе с этим народом и властями, нам там после этого делать нечего. Нас просто туда не пустят, и правильно сделают. Истинные друзья и союзники – рядом".