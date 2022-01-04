Лукашенко анонсирует создание нового Союза государств

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и укрепление связей с братскими странами.

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы, - сказал глава белорусского государства, сообщает БелТА. - Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями".

По его словам, "это Россия, это Казахстан, это Украина": "Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может. И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры".

"Начавшийся год будет очень сложным. И нам нельзя ни в коем случае ошибиться. Если только мы, идя по лезвию ножа или по тонкому льду, оступимся, мы рухнем", - считает глава государства.