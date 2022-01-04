Олигарх Аблязов взял на себя ответственность за беспорядки: Запад должен вступить в бой с Путиным
Глава запрещенного в Казахстане оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-министр экономики и оппозиционер Мухтар Аблязов заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране, передает Reuters.
Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Аблязов, ныне проживающий во Франции, призывает Запад вступить в бой с президентом России Владимиром Путиным.
«В противном случае Казахстан превратится в Беларусь, и Путин методично навяжет свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу», - сказал Аблязов в интервью.
Он также объявил себя лидером протестов оппозиции и признал, что с ним ежедневно консультировались по поводу тактики на местах в Алматы.