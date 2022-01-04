Новые консультации Путина, Пашиняна и Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает БелТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает БелТА.
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