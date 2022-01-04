Письмо с фронта доставили семье солдата спустя 76 лет

Сержант американской армии 22-летний Джон Гонсалвес встретил конец Второй мировой войны в Германии. В декабре 1945 года он написал матери письмо в Массачусетс, которое обнаружили лишь сейчас в почтовом распределительном пункте Питтсбурга.

"Дорогая мама, - писал Джон, - сегодня получил от тебя еще одно письмо, очень рад, что у тебя все хорошо. Я тоже в порядке, со всем справляюсь. Но еда по большей части довольно паршивая". "Люблю тебя и целую, твой сын Джонни. Надеюсь, что уже скоро увижу тебя", - так солдат завершил свое письмо, пишет BBC.

Джон Гонсалвес умер в 2015 году, его мать - гораздо раньше. Но почта США разыскала вдову сержанта Анджелину, с которой Джон познакомился через пять лет после возвращения с войны и которая по-прежнему живет в Уоберне - родном городе мужа в штате Массачусетс.

В январе Анджелине исполнится 90 лет. Письмо было доставлено ей незадолго до Рождества. По ее словам, это были лучшие праздники с тех пор, как умер Джон, потому что он как будто снова вернулся к ней.

Сотрудники USPS (почта США) в Питтсбурге приложили к письму записку от себя, в которой написали, что доставить такое послание - большая честь.