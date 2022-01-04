Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Азербайджане

С 8 до 9 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, 8 января местами на полуострове ветер усилится до 28-30 м/с.

В Национальной гидрометеорологической службе Азербайджана сообщили, что 8 января в некоторых районах страны ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Вечером 8-го и ночью 9 января в некоторых восточных районах возможны осадки.