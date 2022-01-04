Арабские наемники в Казахстане?

Бывший замминистра по инвестициям, директор центра прикладных исследований «Талап» и член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан Рахим Ошакбаев заявил в прямом эфире телеканала «Хабар», что в больницах страны много иностранных граждан, которые говорят на арабском языке.

Напомним, что ранее в Секретариате ОДКБ сообщили, что в обращении казахстанской стороны об оказании помощи ситуация в стране рассматривалась как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».