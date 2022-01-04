О контингенте «путинского Союза» в Казахстане

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс. человек. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты – порядка 2 500 человек», - отметил он.

По его словам, весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ, около 3,6 тыс. «Поэтому если надо будет – будем усиливать группировку в Казахстане», - добавил он.