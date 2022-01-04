Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в пятницу направил устное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными беспорядками в Казахстане. Об этом сообщает Синьхуа.

В своем устном послании Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования в связи со значительными жертвами среди персонала, порчей имущества в результате беспорядков, происходящих в Казахстане в последние дни. "В ключевой момент Вы решительно приняли действенные меры, быстро восстановив спокойствие. Это отражает Ваш долг и ответственность как политика и большую ответственность перед государством и народом", - отметил он.