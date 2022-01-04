Лидер Китая: «В Казахстане хотят устроить цветную революцию» срочно в номер
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в пятницу направил устное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными беспорядками в Казахстане. Об этом сообщает Синьхуа.
В своем устном послании Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования в связи со значительными жертвами среди персонала, порчей имущества в результате беспорядков, происходящих в Казахстане в последние дни. "В ключевой момент Вы решительно приняли действенные меры, быстро восстановив спокойствие. Это отражает Ваш долг и ответственность как политика и большую ответственность перед государством и народом", - отметил он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона решительно выступает против подрыва стабильности в Казахстане какими-либо силами и угроз безопасности в стране, подрыва мирной жизни народа Казахстана какими-либо силами, умыслов каких-либо внешних сил, направленных на организацию в Казахстане беспорядков, инспирирования цветной революции, а также попыток подрыва китайско-казахстанской дружбы и препятствования сотрудничеству двух стран.
Будучи дружественным соседом и вечным всесторонним стратегическим партнером, Китай желает по мере возможности оказывать казахстанской стороне необходимую поддержку и помочь ей преодолеть тяжелый период. "Несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай останется заслуживающим доверия другом и надежным партнером Казахстана, и китайский народ всегда будет стоять на стороне народа Казахстана", - отметил китайский лидер.