Беспорядки еще в одном казахстанском городе: десятки пострадавших

Более 60 человек пострадали в городе Шымкент в Казахстане в ходе массовых беспорядков. Военные, полицейские и мирные жители с различными травмами госпитализированы, сообщает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на первого заместителя акима (главы) города Шынгыса Мукана.

"В Шымкенте во время беспорядков пострадало 60 человек. Информацию подтвердил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан. С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади", - сообщили в эфире.

Также отмечается, что, по информации полиции, участники беспорядков использовали огнестрельное оружие и бросали камни, камеры уличного наблюдения запечатлели автомобиль, который подвез оружие.