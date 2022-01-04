Известного казахского режиссера и музыканта убили в Алматы

Известный казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев (Salamec Staff) был убит в ходе массовых беспорядков в Алматы. Об этом на своей странице в Facebook написал друг погибшего Данияр Адилбеков.

Битаев ехал в автомобиле вместе с двумя местными жителями, когда их авто остановили мародеры. Они требовали отдать им автомобиль, однако режиссер и его компания отказалась это сделать и уехала от нападавших. Когда авто уехало, нападавшие открыли огонь и ранили Битаева, сидящего на пассажирском сиденье транспортного средства. Пуля попала в легкие и режиссер погиб на месте, сообщил Адилбеков.

Он отметил, что родители Битаева до сих пор не могут забрать тело сына домой, так как в городе не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Все силовики задействованы для подавления протестов.