На основе 4 статьи Договора о коллективной безопасности ОДКБ на ограниченное время в рамках состава миротворческих сил Организации Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение (в составе 100 человек).

В армянском сегменте социальных сетей широко обсуждается фотография, на которой армянские военнослужащие загружаются в самолет для отправки в Казахстан. Внимание пользователей привлекло то, что на армянские солдаты надеты бронежилеты без защитных пластин, без которых бронежилет фактически свою функцию не выполняет.

Смех пользователей также вызвала бейсбольная бита, которую захватил с собой один из армянских военных.