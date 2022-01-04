Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к протестующим жителям Казахстана. Видеозапись его заявления опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, к хорошему это не приведет. Вам будет самим трудно. Сегодня будут цены за газ повышены, а завтра на все. Послезавтра вы сами будете жить в развалинах в еще худших условиях», — сказал он.

Кадыров добавил, что в европейских и западных государствах есть регионы с разным уровнем жизни, как плохим, так и хорошим.

«Сегодня вы дали почувствовать, что вы есть. Все, дальше продолжать ситуацию, я думаю, неправильно. Неправильно, что вы начали, и неправильно продолжать. Зачем сжигать, разрушать? Вы свое сами убиваете. Мне обидно за Казахстан, за мой казахский братский народ», — заключил глава Чечни.