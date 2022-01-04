Пожар в многоквартирном доме в Баку: один человек отравился дымом, 17 эвакуированы
В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 1 человек отравился дымом, 17 человек эвакуированы. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
На первом этаже многоэтажного жилого дома в Сабунчинском районе Баку на площади 30 м² сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кухни офиса общей площадью 125 м².
Пожарные и спасатели эвакуировали 17 жильцов здания в безопасное место, отравившийся дымом гражданин был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
Остальная часть офиса и квартиры защищены от огня.
Подразделениям пожарной охраны удалось локализовать огонь.